Уколов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУколов Геннадий Иванович

Уколов Геннадий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1931

Дата смерти

24.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1931

Отец: Уколов Иван Павлович

Мать: Уколова Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
1956

Жена: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уколова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уколова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Геннадьевич

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
24.01.2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close