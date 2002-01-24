Уколов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1931
Дата смерти24.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1931
Отец: Уколов Иван Павлович
Мать: Уколова Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
1956
Жена: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уколова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уколова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уколов Геннадьевич
Мать ребёнка: Валентина
Смерть
24.01.2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург