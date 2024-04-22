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Арсентьев Василий Иванов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

14.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
18.02.1924

Жена: Безгодова Пелагея Федорова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). Р-2532.3.654 ЗАГС Шатрово браки 1924 Лл. 62 -62 об. Б73. 18.02.1924 Жених Арсентьев Василий Иванович, 21 год 14.02.1903г.р. холост Проживает с.Ожогина Шатровского района Тюменского окру... Показать все
Смерть
Неизвестно
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