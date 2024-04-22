Арсентьев Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения14.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902
Бракосочетание
18.02.1924
ГАКО (Курган). Р-2532.3.654 ЗАГС Шатрово браки 1924 Лл. 62 -62 об. Б73. 18.02.1924 Жених Арсентьев Василий Иванович, 21 год 14.02.1903г.р. холост Проживает с.Ожогина Шатровского района Тюменского окру... Показать все
Смерть
Неизвестно