Безгодова Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезгодова Пелагея Федорова

Безгодова Пелагея Федорова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

27.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1901

Отец: Безгодков Федор Исидоров

Мать: Безгодова Анна Николаева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Р31. 27 (29) апреля. Пелагея Д.Ожогиной запасный рядовой Федор Исидоров Безгодов и зже Анна Николаева, оба православные. Восприемники: с.Камышевского кр.сын Лавр Григорьев Чащин и кр.д.д. Мариамна Иос... Показать все
Бракосочетание
18.02.1924

Муж: Арсентьев Василий Иванов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). Р-2532.3.654 ЗАГС Шатрово браки 1924 Лл. 62 -62 об. Б73. 18.02.1924 Жених Арсентьев Василий Иванович, 21 год 14.02.1903г.р. холост Проживает с.Ожогина Шатровского района Тюменского окру... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close