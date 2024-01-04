Безгодова Пелагея Федорова
Место рождения
Дата рождения27.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1901
Отец: Безгодков Федор Исидоров
Мать: Безгодова Анна Николаева
Р31. 27 (29) апреля. Пелагея Д.Ожогиной запасный рядовой Федор Исидоров Безгодов и зже Анна Николаева, оба православные. Восприемники: с.Камышевского кр.сын Лавр Григорьев Чащин и кр.д.д. Мариамна Иос... Показать все
Бракосочетание
18.02.1924
ГАКО (Курган). Р-2532.3.654 ЗАГС Шатрово браки 1924 Лл. 62 -62 об. Б73. 18.02.1924 Жених Арсентьев Василий Иванович, 21 год 14.02.1903г.р. холост Проживает с.Ожогина Шатровского района Тюменского окру... Показать все
Смерть
Неизвестно