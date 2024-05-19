Капитон Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапитон Прокопьевич

Капитон Прокопьевич

Место рождения

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Прокопий Иванович

Мать: Екатерина Ивановна

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Капитонович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Капитоновна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Капитонович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Андреевна

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Андрей-старший Капитонович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Евдокия Капитоновна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1865 ст.

Сын: Андрей-младший Капитонович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.