Капитон Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842
Отец: Прокопий Иванович
Мать: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Капитонович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Капитоновна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Капитонович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Андрей-старший Капитонович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Евдокия Капитоновна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
11.08.1865 ст.
Сын: Андрей-младший Капитонович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно