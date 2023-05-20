Капцова Серафима Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Потапова (Капцова) Капцова Лидия
Отец ребёнка: Капцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Капцов Иван Иванович
Смерть
1972
Чехов, Чехов, Московская область