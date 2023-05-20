Капцова Серафима Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапцова Серафима Петровна

Капцова Серафима Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Потапова (Капцова) Капцова Лидия

Отец ребёнка: Капцов Иван Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Капцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1972
Чехов, Чехов, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.