Воробьевъ Корнила
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Воробьевъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Воробьевъ Яковъ
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Воробьевъ Карпъ
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Воробьевъ Филиппъ
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Абаимова Марья
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Воробьевъ Андрей
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно