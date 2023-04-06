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Воробьевъ Корнила

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Воробьевъ Василий

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Воробьевъ Яковъ

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Воробьевъ Карпъ

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Воробьевъ Филиппъ

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Абаимова Марья

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Воробьевъ Андрей

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Екатерина Яковлева

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