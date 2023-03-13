Воробьева Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Воробьевъ Яковъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила
Рождение ребёнка
1750
Сын: Воробьевъ Карпъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила
Рождение ребёнка
1756
Сын: Воробьевъ Филиппъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Абаимова Марья
Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила
Рождение ребёнка
1768
Сын: Воробьевъ Андрей
Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Корнила
Смерть
1791