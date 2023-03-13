Воробьева Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Воробьевъ Яковъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Воробьевъ Карпъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Воробьевъ Филиппъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Абаимова Марья

Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила

Рождение ребёнка
1768

Сын: Воробьевъ Андрей

Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Воробьевъ Корнила

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Корнила

Смерть
1791
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область