Ведерников Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.2014
Сын: Ведерников Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Голикова Наталья
Рождение ребёнка
16.12.2014
Сын: Ведерников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Голикова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голикова Наталья