Ведерников Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерников Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2014

Сын: Ведерников Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Голикова Наталья

Рождение ребёнка
16.12.2014

Сын: Ведерников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Голикова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Наталья

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