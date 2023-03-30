Голикова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1980
Рождение ребёнка
26.07.2006
Дочь: Мокрушина Юлия Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.12.2014
Сын: Ведерников Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Ведерников Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
16.12.2014
Сын: Ведерников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Ведерников Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно