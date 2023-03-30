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Голикова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1980

Отец: Голиков Николай Михайлович

Мать: Голикова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
26.07.2006

Дочь: Мокрушина Юлия Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.12.2014

Сын: Ведерников Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Ведерников Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
16.12.2014

Сын: Ведерников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ведерников Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Алексей Николаевич