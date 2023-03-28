Байбородов Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байбородов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байбородова Нина Петровна
Мать ребёнка: Байбородова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбородов Борис Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байбородова Антонида Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно