Байбородов Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбородов Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байбородов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байбородова Нина Петровна

Мать ребёнка: Байбородова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбородов Борис Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байбородова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байбородова Антонида Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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