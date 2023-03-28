Байбородов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Якушева Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Байбородова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбородов Петр Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбородов Яков Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбородов Александр Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно