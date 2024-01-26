Москвитин Егор Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитин Егор Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Москвитин Марк

Мать: не указана

Место жительства
1744
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Малый Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1795
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/194
Смерть
Неизвестно

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