Малинина (Королева) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Королева) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Вертлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Королев Алексей

Мать: Королева Мария Васильевна

Вертлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.04.1938

Сын: Малинин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Лия Николаевна

Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич

Смерть
1966
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