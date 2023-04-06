Малинина (Королева) Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1966
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Королев Алексей
Рождение ребёнка
19.04.1938
Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Лия Николаевна
Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Малинин Николай Аристоклиевич
Смерть
1966