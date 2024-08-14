Моисеев Николай Яковлевич
Место рожденияМалое Фролово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Моисеева (Анашина) Томара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даньшина (Моисеева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Моисеева (Анашина) Томара Васильевна
Смерть
Неизвестно