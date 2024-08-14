Моисеев Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Николай Яковлевич

Место рождения

Малое Фролово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Моисеева (Анашина) Томара Васильевна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева (Анашина) Томара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даньшина (Моисеева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Моисеева (Анашина) Томара Васильевна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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