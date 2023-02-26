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Евдокия Максимова

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Место рождения

д.Галеи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

09.06.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Галеи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1874

Муж: Федот Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1875

Дочь: Параскева Федотова

Отец ребёнка: Федот Евдокимов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1876

Дочь: Мария Федотова

Отец ребёнка: Федот Евдокимов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Яков Федотов

Отец ребёнка: Федот Евдокимов

Рождение ребёнка
07.04.1881

Дочь: Ирина Федотова

Отец ребёнка: Федот Евдокимов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1881
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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