Евдокия Максимова
Место рожденияд.Галеи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смерти09.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Галеи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1874
Муж: Федот Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1875
Дочь: Параскева Федотова
Отец ребёнка: Федот Евдокимов
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1876
Дочь: Мария Федотова
Отец ребёнка: Федот Евдокимов
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Яков Федотов
Отец ребёнка: Федот Евдокимов
Рождение ребёнка
07.04.1881
Дочь: Ирина Федотова
Отец ребёнка: Федот Евдокимов
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1881
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище