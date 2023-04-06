Антонова Катерина
Место рождения
Дата рождения1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Антоновъ Василей
Рождение ребёнка
1810
Сын: Антоновъ Петръ
Отец ребёнка: Антоновъ Василей
Рождение ребёнка
1813
Сын: Антоновъ Тихонъ
Отец ребёнка: Антоновъ Василей
Рождение ребёнка
1816
Сын: Антоновъ Федоръ
Отец ребёнка: Антоновъ Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоновъ Василей