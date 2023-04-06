Антонова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Катерина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Антоновъ Василей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Антоновъ Петръ

Отец ребёнка: Антоновъ Василей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Антоновъ Тихонъ

Отец ребёнка: Антоновъ Василей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Антоновъ Федоръ

Отец ребёнка: Антоновъ Василей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоновъ Василей

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