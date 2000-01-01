Балапкин Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1986
Дочь: Савельева Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Балапкина Альбина Геннадьевна
Рождение ребёнка
13.02.1988
Сын: Балапкин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Балапкина Альбина Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно