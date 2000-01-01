Балапкин Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балапкин Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1986

Дочь: Савельева Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Балапкина Альбина Геннадьевна

Рождение ребёнка
13.02.1988

Сын: Балапкин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Балапкина Альбина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балапкина Альбина Геннадьевна

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