Балапкин Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1988
Рождение ребёнка
19.01.2010
Сын: Балапкин Владисдав Дмитриевич
Мать ребёнка: Трикос Алена Анатольевна
Рождение ребёнка
25.11.2013
Дочь: Балапкина Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Трикос Алена Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трикос Алена Анатольевна