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Балапкин Дмитрий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1988

Отец: Балапкин Анатолий Николаевич

Мать: Балапкина Альбина Геннадьевна

Рождение ребёнка
19.01.2010

Сын: Балапкин Владисдав Дмитриевич

Мать ребёнка: Трикос Алена Анатольевна

Рождение ребёнка
25.11.2013

Дочь: Балапкина Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Трикос Алена Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трикос Алена Анатольевна

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