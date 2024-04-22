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Лаврентий Герасимович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Герасим

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1698

Дочь: Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Марина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Максим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Мирон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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