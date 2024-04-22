Лаврентий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Герасим
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Марина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Максим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Мирон Лаврентьевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно