Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Герасимович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Марина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Герасимович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Максим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Герасимович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Мирон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Герасимович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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