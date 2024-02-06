Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Герасимович
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Марина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Герасимович
Рождение ребёнка
1706
Сын: Максим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Герасимович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Мирон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Герасимович
Смерть
Неизвестно