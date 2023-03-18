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Александренко Яков Остапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Александренко Остап Михайлович

Мать: Александренко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александренко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александренко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александренко Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Александренко Прасковья

Новокрасное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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