Александренко Яков Остапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александренко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александренко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александренко Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Александренко Прасковья
Новокрасное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно