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Лаговская Августа Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1855 ст.

Сын: Лаговский Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаговский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельтюкова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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