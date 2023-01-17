Лаговская Августа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1855 ст.
Сын: Лаговский Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаговский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельтюкова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно