Аюкин Пётр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАюкин Пётр

Аюкин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1856 г.р.
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюкин Илья Петрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Аюкин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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