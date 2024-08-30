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Устюжанина Варвара Самойлова

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

29.11.1886

Дата смерти

29.06.1887

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886

Отец: Устюжанин Михаил Самуилов

Мать: Устюжанина Параскева Тимофеева

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 50, стр. 62 - плёнка 2121847, стр. 629
Крещение
30.11.1886
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 50, стр. 62 - плёнка 2121847, стр. 629
Смерть
29.06.1887
Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
От поноса ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 50, стр. 231 - плёнка 2121847, стр. 799
Похороны
01.07.1887
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 50, стр. 231 - плёнка 2121847, стр. 799

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