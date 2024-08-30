Устюжанина Варвара Самойлова
Место рождения
Дата рождения29.11.1886
Дата смерти29.06.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 50, стр. 62 - плёнка 2121847, стр. 629
Крещение
30.11.1886
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 50, стр. 62 - плёнка 2121847, стр. 629
Смерть
29.06.1887
От поноса ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 50, стр. 231 - плёнка 2121847, стр. 799
Похороны
01.07.1887
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 50, стр. 231 - плёнка 2121847, стр. 799