Устюжанина Параскева Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Перепись 1897г плёнка 2201939, стр. 223
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов
Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 223
Рождение ребёнка
07.03.1890
Дочь: Устюжанина Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов
плёнка 2121848, стр. 543
Рождение ребёнка
07.02.1893
Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов
ф. 443, о. 1, д. 53, стр. 102 - плёнка 2121849, стр. 109
Рождение ребёнка
13.05.1896
Сын: Устюжанин Александр Михайлов
Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов
ф. 443, о. 1, д. 55, стр. 155 - плёнка 2121849, стр. 838
Рождение ребёнка
07.02.1898
Сын: Устюжанин Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов
ф. 443, о. 1, д. 55, стр. 402 - плёнка 2121850, стр. 93
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно