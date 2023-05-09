Устюжанина Параскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Параскева Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Перепись 1897г плёнка 2201939, стр. 223
Рождение ребёнка
1884

Сын: Устюжанин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 223
Рождение ребёнка
07.03.1890

Дочь: Устюжанина Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121848, стр. 543
Рождение ребёнка
07.02.1893

Сын: Устюжанин Федор Михайлов

Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 443, о. 1, д. 53, стр. 102 - плёнка 2121849, стр. 109
Рождение ребёнка
13.05.1896

Сын: Устюжанин Александр Михайлов

Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 443, о. 1, д. 55, стр. 155 - плёнка 2121849, стр. 838
Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Устюжанин Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 443, о. 1, д. 55, стр. 402 - плёнка 2121850, стр. 93
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Павел Михайлов

Отец ребёнка: Устюжанин Михаил Самойлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Михаил Самойлов

Смерть
Неизвестно