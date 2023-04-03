(Егармина/Орлова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егармина/Орлова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Орлов Иван Александрович

Мать: Клавдия Васильевна

Бракосочетание
29.01.1906

Муж: Егармин Павел Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1908

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович

Габсельга, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
крещена бабкою, восприемников при крещении не было
Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Егармин Александр Павлович

Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович

Габсельга, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.03.1917

Сын: Егармин Павел Павлович

Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович

Габсельга, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.05.1920

Сын: Егармин Константин Павлович

Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович

Габсельга, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.06.1922

Сын: Егармин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович

Габсельга, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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