(Егармина/Орлова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Орлов Иван Александрович
Мать: Клавдия Васильевна
Бракосочетание
29.01.1906
Рождение ребёнка
19.06.1908
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович
крещена бабкою, восприемников при крещении не было
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Егармин Александр Павлович
Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1917
Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1920
Сын: Егармин Константин Павлович
Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1922
Отец ребёнка: Егармин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно