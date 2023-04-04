Нумеров Леонид Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нумеров Леонид Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1902

Сын: Нумеров Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Нумерова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нумерова Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
Никольский Торжок, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
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