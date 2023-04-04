Нумеров Леонид Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1902
Сын: Нумеров Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Нумерова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Никольский Торжок, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область