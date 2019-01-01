- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
57Никольская Поповка (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля66183048245см.церковная служба——озеро Никольское.Смежен с Никольским Волокославинским пог.
58Никольский Волокославинский погост (Никольский Торжок) (мес. и пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Копытовского, Михалевского и Булановсного2020463076245+торговля—Вологодский земский трактозеро Никольское.Церковь, час, школа, пчт. отд., почтовая станция, 29 лав., маслодельный завод, 6 чайн., вин. и 2 пивн. лав., тракт. с креп. напит., торжок бывают с 22 нояб. до Пасхи по с Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36423Никольский Торжоксело59°52'с.ш.38°47'в.д.O-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628452101с Никольский Торжоксело