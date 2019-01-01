село Никольский Торжок, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никольский Торжок

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Волокославинская волость
57Никольская Поповка (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля66183048245см.церковная службаозеро Никольское.Смежен с Никольским Волокославинским пог.
58Никольский Волокославинский погост (Никольский Торжок) (мес. и пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Копытовского, Михалевского и Булановсного2020463076245+торговляВологодский земский трактозеро Никольское.Церковь, час, школа, пчт. отд., почтовая станция, 29 лав., маслодельный завод, 6 чайн., вин. и 2 пивн. лав., тракт. с креп. напит., торжок бывают с 22 нояб. до Пасхи по с Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
36423Никольский Торжоксело59°52'с.ш.38°47'в.д.O-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Николоторжское сельское поселение
19628452101с Никольский Торжоксело

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