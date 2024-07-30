Панкратов Иван Михеевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Михей Панкратович
ГАСО, рев1834, 61об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-99л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1845
Сын: Панкратов Никифор Иванович
Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна
ГАСО, 179-1-213-98об
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Панкратова) Павлина Ивановна
Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна
ГАСО, 179-1-213-99л
Рождение ребёнка
1852
Сын: Панкратов Василий Иванович
Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна
ГАСО, 179-1-213-98об
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Панкратова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна
ГАСО, 179-1-213-99л Близнецы
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Панкратова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна
ГАСО, 179-1-213-99л
Смерть
Неизвестно