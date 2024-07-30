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Панкратов Иван Михеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Михей Панкратович

Мать: (Торопова) Анна Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 61об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-99л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1845

Сын: Панкратов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-98об
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Панкратова) Павлина Ивановна

Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-99л
Рождение ребёнка
1852

Сын: Панкратов Василий Иванович

Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-98об
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Панкратова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-99л Близнецы
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Панкратова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Панкратова (Винокурова) Домна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-99л
Смерть
Неизвестно

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