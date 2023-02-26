Косьма Георгиев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Юрий (Георгий)
Мать: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1801
Дочь: Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Марина Михайлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Михайлова
Смерть
Неизвестно