Юрий (Георгий)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1743
Сын: Илларион (Юрьев)
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Косьма Георгиев
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно