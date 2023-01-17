Добронравов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добронравов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Белова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Грудцино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Добронравов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановская обл., д. Степаниха
Рождение ребёнка
1908

Сын: Добронравов Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановская обл., Белугинский р-н, д. Степаниха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добронравов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добронравов Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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