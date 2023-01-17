Добронравов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Белова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Грудцино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Добронравов Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Ивановская обл., д. Степаниха
Рождение ребёнка
1908
Сын: Добронравов Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Ивановская обл., Белугинский р-н, д. Степаниха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добронравов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добронравов Федор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно