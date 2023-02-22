? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Белова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Добронравов Василий

Рождение ребёнка
1902

Сын: Добронравов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Добронравов Василий

Ивановская обл., д. Степаниха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добронравов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Добронравов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добронравов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Добронравов Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close