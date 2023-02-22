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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Белова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Добронравов Василий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Добронравов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Добронравов Василий
Ивановская обл., д. Степаниха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добронравов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Добронравов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добронравов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Добронравов Василий