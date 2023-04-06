Елисеева (Артемьева) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.12.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1883 ст.
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
03.11.1908 ст.
Муж: Елисеев Иван Козьмич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
12.03.1910 ст.
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Козьмич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
14.08.1912 ст.
Сын: Елисеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Елисеев Иван Козьмич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
23.12.1914 ст.
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Козьмич
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно