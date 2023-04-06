Елисеева (Артемьева) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Артемьева) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

22.12.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1883 ст.

Отец: Артемьев-Артюгин Михаил Артемьевич

Мать: Артемьева-Артюгина Матрена Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
03.11.1908 ст.

Муж: Елисеев Иван Козьмич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
12.03.1910 ст.

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Козьмич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
14.08.1912 ст.

Сын: Елисеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Козьмич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
23.12.1914 ст.

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Козьмич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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