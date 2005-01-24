Ильина Валентиина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1924
Дата смерти24.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Александр Герасимович
Рождение ребёнка
14.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Александр Герасимович
Смерть
24.01.2005
Похороны
Неизвестно
Кобяково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Кладбище деревни