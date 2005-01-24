Ильина Валентиина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Валентиина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1924

Дата смерти

24.01.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Александр Герасимович

Рождение ребёнка
14.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Александр Герасимович

Смерть
24.01.2005
Похороны
Неизвестно
Кобяково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Кладбище деревни
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