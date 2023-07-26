Мясникова (Сосина) Агафья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Сосин Федор Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Кодрат Тарасович
Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1877 ст.
Рождение ребёнка
14.05.1879 ст.
Сын: Мясников Алексей Тарасович
Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1884 ст.
Сын: Мясников Макарий Тарасович
Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.
Сын: Мясников Филипп Тарасович
Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.
Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович
Смерть
Неизвестно