Мясникова (Сосина) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Сосина) Агафья Федоровна

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Сосин Федор Иосифович

Мать: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Кодрат Тарасович

Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Тарас Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1877 ст.

Муж: Мясников Тарас Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1879 ст.

Сын: Мясников Алексей Тарасович

Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.07.1884 ст.

Сын: Мясников Макарий Тарасович

Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.

Сын: Мясников Филипп Тарасович

Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Сын: Мясников Петр Тарасович

Отец ребёнка: Мясников Тарас Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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