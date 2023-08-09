Мясников Тарас Федорович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1877 ст.
Рождение ребёнка
14.05.1879 ст.
Сын: Мясников Алексей Тарасович
Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
22.07.1884 ст.
Сын: Мясников Макарий Тарасович
Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.
Сын: Мясников Филипп Тарасович
Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.
Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Кодрат Тарасович
Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно