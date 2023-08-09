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Мясников Тарас Федорович

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1877 ст.

Жена: Мясникова Агафья Федоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1879 ст.

Сын: Мясников Алексей Тарасович

Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.07.1884 ст.

Сын: Мясников Макарий Тарасович

Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.

Сын: Мясников Филипп Тарасович

Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Сын: Мясников Петр Тарасович

Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Кодрат Тарасович

Мать ребёнка: Мясникова Агафья Федоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Агафья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно