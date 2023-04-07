Филиппенкова (Николаенкова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Николаенкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппенков Иван Петрович
Отец ребёнка: Филиппенков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митченкова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Филиппенков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппенков Виктор Петрович
Отец ребёнка: Филиппенков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Мария Петровна
Отец ребёнка: Филиппенков Петр Иванович
Смерть
Неизвестно