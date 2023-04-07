Филиппенков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппенков Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппенков Иван Петрович

Мать ребёнка: Филиппенкова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митченкова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Филиппенкова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппенков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Филиппенкова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Мария Петровна

Мать ребёнка: Филиппенкова Ирина Васильевна

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