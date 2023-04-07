Филиппенков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппенков Иван Петрович
Мать ребёнка: Филиппенкова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митченкова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Филиппенкова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппенков Виктор Петрович
Мать ребёнка: Филиппенкова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Мария Петровна
Мать ребёнка: Филиппенкова Ирина Васильевна