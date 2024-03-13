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Johann Georg
Johann Georg
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.1851
Дата смерти
25.03.1851
Пол
Мужской
Отец
Sinner Johannes
Около 1834 г.р.
Мать
(Koehler) Catharina
Около 1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1851
Отец:
Sinner Johannes
Мать:
Catharina
Смерть
25.03.1851
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