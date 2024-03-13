Johann Georg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Johann Georg

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1851

Дата смерти

25.03.1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1851

Отец: Sinner Johannes

Мать: Catharina

Смерть
25.03.1851
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