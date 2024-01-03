Елдышев Алексей Архипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1903
Сын: Елдышев Василий
Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1914
Дочь: (Печникова (Елдышева)) Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1915
Сын: Елдышев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1917
Сын: Елдышев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1924
Сын: Елдышев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно