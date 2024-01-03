Елдышев Алексей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлдышев Алексей Архипович

Елдышев Алексей Архипович

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.12.1903

Сын: Елдышев Василий

Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1914

Дочь: (Печникова (Елдышева)) Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Елдышев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.09.1917

Сын: Елдышев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1924

Сын: Елдышев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: (Елдышева (Бочарова)) Екатерина Васильевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.