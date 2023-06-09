Зеленцов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленцов Николай

Зеленцов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Зеленцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таня

Мать ребёнка: Зеленцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Зеленцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Алексей

Мать ребёнка: Зеленцова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленцова Анна

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