Зеленцов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Зеленцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таня
Мать ребёнка: Зеленцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Зеленцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Алексей
Мать ребёнка: Зеленцова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленцова Анна