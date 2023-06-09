Зеленцова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатунов Леонтий

Мать: Шатунова Полинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Зеленцов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таня

Отец ребёнка: Зеленцов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина

Отец ребёнка: Зеленцов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Алексей

Отец ребёнка: Зеленцов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Николай