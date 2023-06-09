Зеленцова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатунов Леонтий
Мать: Шатунова Полинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Зеленцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таня
Отец ребёнка: Зеленцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина
Отец ребёнка: Зеленцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Алексей
Отец ребёнка: Зеленцов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеленцов Николай