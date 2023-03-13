Романовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1840

Дочь: Фомина Слепушкина Ксенія

Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева

Михайловка
Рождение ребёнка
07.08.1842

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева

Михайловка
Рождение ребёнка
04.02.1845

Дочь: Егорова Агафья

Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева

Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1847

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева

Михайловка
Рождение ребёнка
03.02.1850

Дочь: Сударчикова Агафья

Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева

Михайловка
Рождение ребёнка
21.01.1853

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева

Михайловка
Рождение ребёнка
10.11.1855

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева

Михайловка
Рождение ребёнка
03.06.1859

Дочь: Каратова Федосья

Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Акулина Григорьева

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