Романовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1840
Дочь: Фомина Слепушкина Ксенія
Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева
Михайловка
Рождение ребёнка
07.08.1842
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева
Михайловка
Рождение ребёнка
04.02.1845
Дочь: Егорова Агафья
Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева
Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1847
Дочь: Зиновья
Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева
Михайловка
Рождение ребёнка
03.02.1850
Дочь: Сударчикова Агафья
Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева
Михайловка
Рождение ребёнка
21.01.1853
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева
Михайловка
Рождение ребёнка
10.11.1855
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева
Михайловка
Рождение ребёнка
03.06.1859
Дочь: Каратова Федосья
Мать ребёнка: Романова Акулина Григорьева
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно