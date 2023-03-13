Сударчикова (Романова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Романова) Агафья

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

03.02.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1850

Отец: Романовъ Иванъ

Мать: Романова Акулина Григорьева

Михайловка
Бракосочетание
20.02.1869

Муж: Сударчиковъ Иванъ

Рождение ребёнка
25.07.1870

Дочь: Сударчикова Анна

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1873

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1875

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1879

Дочь: Феона

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1883

Сын: Сударчиковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

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