Сударчикова (Романова) Агафья
Место рожденияМихайловка
Дата рождения03.02.1850
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1850
Отец: Романовъ Иванъ
Михайловка
Бракосочетание
20.02.1869
Муж: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.07.1870
Дочь: Сударчикова Анна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.07.1873
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.10.1875
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.12.1879
Дочь: Феона
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.09.1883
Сын: Сударчиковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ