Холопова (Пылаева) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова (Пылаева) Александра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1813 и 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1853

Муж: Холопов Иван Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - вотчины Гг наследниц Яковлевых села Великого крестьянин Иван Васильев Холопов православного вероисповедания вторым браком, 40 лет. Невеста - той же вотчины и села крестьянина Ивана Васильева П... Показать все
Смерть
Неизвестно
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