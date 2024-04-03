Анна Викулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафья Демидова
Отец ребёнка: Демид
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Прасковья Демидова
Отец ребёнка: Демид
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Андреевич
Смерть
Неизвестно