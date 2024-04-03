Анна Викулова 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Викулова

Анна Викулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафья Демидова

Отец ребёнка: Демид

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Прасковья Демидова

Отец ребёнка: Демид

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сафронов Яков Данилович

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Сафронов Федор Данилович

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Сафронов Иван Данилович

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.