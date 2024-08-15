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Морозов Василий Свиридов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Морозов Свирид Герасимов

Мать: Подьякова Агафья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роландина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Морозова Матрона Васильева

Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Морозов Алимпий Васильев

Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Морозова Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Морозов Василий Васильев

Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Морозов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Морозова Федора Васильева

Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Морозов Трофим Васильев

Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова

Смерть
1773

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