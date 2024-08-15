Морозов Василий Свиридов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Морозова Матрона Васильева
Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Морозова Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Морозов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Морозова Федора Васильева
Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Роландина Евдокия Иванова
Смерть
1773