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Чесалкин Иван Мануилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чесалкин Мануил Васильев

Мать: Чесалкина Авдотья/Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чесалкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чесалкина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесалкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Чесалкина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесалкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чесалкина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
06.08.1904

Сын: Чесалкин Борис Иванович

Мать ребёнка: Чесалкина Евдокия Ильинична

Смерть
Неизвестно

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