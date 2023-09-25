Чесалкин Иван Мануилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чесалкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чесалкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесалкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Чесалкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесалкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Чесалкина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
06.08.1904
Мать ребёнка: Чесалкина Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно