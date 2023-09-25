Чесалкина Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесалкина Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чесалкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чесалкин Иван Мануилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесалкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Чесалкин Иван Мануилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесалкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чесалкин Иван Мануилович

Рождение ребёнка
06.08.1904

Сын: Чесалкин Борис Иванович

Отец ребёнка: Чесалкин Иван Мануилович

Смерть
Неизвестно

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