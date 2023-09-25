Чесалкина Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чесалкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чесалкин Иван Мануилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесалкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Чесалкин Иван Мануилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесалкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Чесалкин Иван Мануилович
Рождение ребёнка
06.08.1904
Отец ребёнка: Чесалкин Иван Мануилович
Смерть
Неизвестно